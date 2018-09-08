"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Türk azınlığından Yunan hükümetine tepki

08 Eylül 2018, Cumartesi 00:31
Yunanistan’daki Türk azınlığı, Yunan hükümetinin müftülüklerin yetkilerini kısıtlamayı öngören kararname tasarısına tepki gösterdi.

Batı Trakya’da yaşayan Türklerin seçimle işbaşına gelmiş dini ve siyasi liderleri, kamuoyuna açıklanan kararname tasarısında yer alan maddelerin müftülük meselesiyle ilgili beklentileri karşılamadığını, azınlık toplumunun rızası alınmadan yapılacak her türlü değişiklik ve uygulamanın kabul görmeyeceğini belirtti.

Demokratik İttifak Partisinin (DYSİ) Gümülcine Milletvekili İlhan Ahmet, yaptığı açıklamada, söz konusu kararnameyle müftülüklerin özerk yapısına müdahale edildiğini vurgulayarak bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hükümetin, anayasanın 3. maddesi gereğince Ortodoks Kilisesi'nin özerk yapısına müdahale hakkı bulunmadığına dikkati çeken Ahmet, “Oysa hükümet, son 3 yılda azınlığın dini kurumlarına şimdiye kadar görülmemiş şekilde müdahalelerde bulundu ve bulunmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İktidardaki Radikal Sol Koalisyonun (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek de söz konusu kararname tasarısının Türk azınlığının beklentileri doğrultusunda olmadığına işaret ederek “Okuduğum ve anladığım kadarıyla bunun en büyük amacı müftülükleri birer devlet kurumu haline getirmektir. Biz bunu arzu etmiyoruz.” dedi.

Azınlık toplumunun görüşünün dikkate alınması gerektiğini belirten Zeybek, “Biz demokrasiye inanan insanlarız, demokratik kurallar çerçevesinde hak arama mücadelesine sonuna kadar devam etmekteyiz.” diye konuştu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) tarafından yayımlanan açıklamada da Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığınca hazırlanan kararname tasarısının, “müftülüklerin tamamen azınlığın elinden alınması ve adeta sıradan bir devlet kurumu haline getirilmesini amaçladığı” ifade edildi.

Söz konusu tasarının Türk azınlığında hayal kırıklığına neden olduğu belirtilen açıklamada, “Azınlığın beklenti ve taleplerine cevap vermekten uzak bu metin, içi boşaltılmış, kontrolü tamamıyla Din İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir müftülük kurumu yaratılması amacıyla kaleme alınmış gözükmektedir." ifadeleri yer aldı.

Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri İbrahim Şerif ve Ahmet Mete de yayımladıkları ortak bildiride, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının uluslararası belgelerle kayıt altına alınmış dini özgürlüklerinin garantisi olan müftülüklerin, söz konusu kararnameyle adeta zincirlere vurulmaya çalışıldığını vurguladı.

Bildiride, “Bu çerçevede, kamuoyunun görüşlerine açılan taslak metni kategorik olarak reddediyor ve bahse konu metnin, azınlık nezdinde kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kararname taslağı

Yunanistan Parlamentosunda 9 Mart’ta onaylanan müftülüklerin yetkileri ve idari yapılanmasına yönelik kanun kapsamında hazırlanan cumhurbaşkanlığı kararname tasarısı, istişare edilmek üzere kısa bir süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Kararname tasarısına göre müftülerin yetkisindeki evlenme, boşanma ve aile hukukuyla ilgili usul ve esaslar değiştirilmek isteniyor.

Tasarının istişare süresi 30 Eylül’de sona erecek.

AA

Etiketler: yunanistan
Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’

    Ebru sanatından İslamiyet'e

    'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

    ‘Mantıklı politika’ çağrısı

    Hacıların tuhaf âdetleri var

    Okulda sağlık için temizlik şart

    UEFA Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

    "Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

    Rahmetle ve dua ile yad ediliyor...

    İlk kez gözlemlendi

    Ordu Valiliği'nden yaylacılara önemli uyarı

    Kâğıt krizi eğitimi etkiler mi?

    Türkiye dış borca mahkûm hale getirildi

    Otomotivde vergi çok yüksek

    Sekiz AB ülkesinden diplomatik çözüm çağrısı

    Yerli mısırda neden zam var?

    '30 büyükşehirde 'ittifak' yapılabilir'

    'İsrail'e inanmak hataydı'

    Gazze sınırında bir Filistinli genç daha şehit oldu; 45 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nasıl bir heyet?
    Genel

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’
    Genel

    Hacıların tuhaf âdetleri var
    Genel

    Bizim gizlimiz saklımız yok
    Ahmet BATTAL

    Devlet denetimdi, hani?
    Mustafa Sait ÖNAL

    Dolar yükselmiyor
    Yasemin YAŞAR

    Suyu yavaş yavaş ısıtılanlar
    Genel

    159 yolcuya pizza ısmarladı
    Genel

    Ebru sanatından İslamiyet'e
    Genel

    'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.