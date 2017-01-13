‘Türk diplomat ve subaylar Norveç’ten sığınma talep etti’

Norveç basını, darbe girişiminin ardından Türkiye’ye çağırılan bazı diplomat ve askeri görevlilerin geri dönmeyerek bu ülkede iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Norveç gazetesi VG, aralarında diplomat ve askeri yetkililerin de 89 Türk vatandaşının Oslo yönetiminden iltica talebinde bulunduğunu ve bunlardan 77’sinin başvurusunu darbe girişiminin ardından yaptığını aktardı. Gazete, geçen sonbahara dek Norveç’te görev yapan Türk diplomat ve askeri yetkililerden bazıları, ‘15 Temmuz darbe girişimini yöneten üst düzey askerlerle iletişim halinde oldukları’ gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeleri için gelen emirleri uygulamadı. Ardından da Norveç’e siyasi sığınma başvurusunda bulundu. Sputnik Türkiye

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