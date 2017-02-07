Türk hackerlar Avusturya parlamentosunun sitesine saldırdı

Avusturya parlamentosu sözcüsü Susanna Enk, parlamentonun internet sitesinin Türk hackerların saldırısına uğradığını açıkladı. 'Aslan Neferler Tim' adlı hacker grubu saldırıyı üstlendi.

Parlamento sözcüsü Enk, saldırı sonucu parlamentonun internet sitesine 20 dakika kadar ulaşılamadığını ancak veri kaybı olmadığını söyledi. Enk saldırının geçen yıl Avusturya savunma ve dışişleri bakanlıklarına siber saldırı yapan 'Aslan Neferler Tim' adlı Türk hacker grubu tarafından yapıldığını belirtti. Aslan Neferler Tim de siber saldırının sorumluluğunu üstlendi. Grup, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Avusturya'nın Müslümanlara yönelik ırkçılığına yanıtımız sert olacak. (Parlamento düştü)" diye yazdı. Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkiler Avusturya'nın Türkiye'deki insan hakları ihlallerine yönelik eleştirisi, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkması ve Türkiye'nin Avusturya'yı Müslümanlara karşı ayrımcılık yapmakla suçlaması nedeniyle gergin bir dönem geçiriyor.

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