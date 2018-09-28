'Türk halkının gözünde Pakistan'ın yeri çok değerli'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Tüm Türk halkının gözünde, gönlünde Pakistan'ın yeri çok değerli. Bu değeri karşılıklı olarak hissettiğimizi belirtmek isterim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm Türk halkının gözünde, gönlünde Pakistan'ın yeri çok değerli. Bu değeri karşılıklı olarak hissettiğimizi belirtmek isterim. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur kalkışma sonrası bize verdikleri gönülden desteği de hiç bir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim." dedi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde, yarışmanın Pakistanlı ve Türk öğrenciler arasındaki kardeşliği pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Selçuk, Türkiye ve Pakistan arasında birçok ortak bağ olduğunu vurgulayarak, "Mehmet Akif, İkbal, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale dediğimizde her zaman aklımıza ilk gelen isim kardeş Pakistan olmuştur." ifadesini kullandı.

Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz o güneşin ışıklarını dost Pakistan halkıyla uzun yıllar boyunca paylaşacak ve bu paylaşımı gönülden sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sıcak buluşmanın bir devamı olarak, bu salonda hem Türk hem de Pakistanlı öğrencilerin birbirlerini yabancı gibi görmeden, sanki uzun zamandır tanışıyorlarmış gibi candan bakışlarla oturuyor olmalarının değeri hiçbir şey ile ölçülemez."

"Cinnah, Türk ve Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek önemli rol oynadı"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nı kurumsallaştırmalarındaki temel hedeflerinin genç nesillere ulaşmak ve onlara görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Türkiye-Pakistan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Ardından yarışmada birinci olan Zeynep Arslan'ın kompozisyonu okundu.

Bakan Selçuk'u ve salondakileri selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükelçi Qazi, "Böylesi güzel yazılmış kompozisyondan sonra bu kürsüye çıkıp konuşma yapmak bana utanç veriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bu kompozisyonun içerdiği duyguları, hisleri ve aynı zamanda ortaya koyduğu nitelikli anlatımı aynı şekilde ortaya koyamayabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Qazi, yarışmada birinci olan ancak rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Zeynep Arslan'ı tebrik etti.

Yarışmanın, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın adına düzenlendiğini belirten Qazi, "Bu yarışma, bizim kamu diplomasisi konusunda gösterdiğimiz çabaların kilit bir özelliğini oluşturmaktadır. Cinnah, Türk ve Pakistan ulusları arasındaki ezeli kardeşlik bağlarını güçlendirmek için çok önemli bir rol oynamıştır." diye konuştu.