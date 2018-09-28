"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

'Türk halkının gözünde Pakistan'ın yeri çok değerli'

28 Eylül 2018, Cuma 14:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Tüm Türk halkının gözünde, gönlünde Pakistan'ın yeri çok değerli. Bu değeri karşılıklı olarak hissettiğimizi belirtmek isterim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm Türk halkının gözünde, gönlünde Pakistan'ın yeri çok değerli. Bu değeri karşılıklı olarak hissettiğimizi belirtmek isterim. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur kalkışma sonrası bize verdikleri gönülden desteği de hiç bir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim." dedi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde, yarışmanın Pakistanlı ve Türk öğrenciler arasındaki kardeşliği pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Selçuk, Türkiye ve Pakistan arasında birçok ortak bağ olduğunu vurgulayarak, "Mehmet Akif, İkbal, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale dediğimizde her zaman aklımıza ilk gelen isim kardeş Pakistan olmuştur." ifadesini kullandı.

Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz o güneşin ışıklarını dost Pakistan halkıyla uzun yıllar boyunca paylaşacak ve bu paylaşımı gönülden sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sıcak buluşmanın bir devamı olarak, bu salonda hem Türk hem de Pakistanlı öğrencilerin birbirlerini yabancı gibi görmeden, sanki uzun zamandır tanışıyorlarmış gibi candan bakışlarla oturuyor olmalarının değeri hiçbir şey ile ölçülemez."

"Cinnah, Türk ve Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek önemli rol oynadı"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nı kurumsallaştırmalarındaki temel hedeflerinin genç nesillere ulaşmak ve onlara görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Türkiye-Pakistan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Ardından yarışmada birinci olan Zeynep Arslan'ın kompozisyonu okundu.

Bakan Selçuk'u ve salondakileri selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükelçi Qazi, "Böylesi güzel yazılmış kompozisyondan sonra bu kürsüye çıkıp konuşma yapmak bana utanç veriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bu kompozisyonun içerdiği duyguları, hisleri ve aynı zamanda ortaya koyduğu nitelikli anlatımı aynı şekilde ortaya koyamayabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Qazi, yarışmada birinci olan ancak rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Zeynep Arslan'ı tebrik etti.

Yarışmanın, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın adına düzenlendiğini belirten Qazi, "Bu yarışma, bizim kamu diplomasisi konusunda gösterdiğimiz çabaların kilit bir özelliğini oluşturmaktadır. Cinnah, Türk ve Pakistan ulusları arasındaki ezeli kardeşlik bağlarını güçlendirmek için çok önemli bir rol oynamıştır." diye konuştu.

 

AA

Etiketler: Türkiye, Pakistan, kardeşlik, eğitim
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan-Merkel görüşmesinde gazeteci gerginliği

    MAZLUMDER: 28 Şubat mahkumları yeniden yargılanmalı

    Erdoğan: AB'ye katılım sürecinin canlanmasını istiyoruz

    'Türk halkının gözünde Pakistan'ın yeri çok değerli'

    Aydın'da tropik fırtına önlemi

    Süt üreticileri şikayetçi: Yem fiyatları yüzde 100 arttı, sektör zor durumda

    Yılbaşından bu yana 227 terörist etkisiz hale getirildi

    Doğalgaza zam yolda

    Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Can Dündar krizi

    Sultangazi'de huzurevinde yangın çıktı

    Saraybosna Helâl Fuarı Bosna Hersek'e yatırım getirecek

    AB, ABD'nin İran yaptırımlarına karşı önlemler alıyor

    İngiltere merkezli hukuk örgütleri Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

    'Endonezya, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek'

    Kanada, Myanmar'lı bakan Suu Çii'nin fahri vatandaşlığını iptal etti

    50 bin torbacı serbest kalacak... Çocuklarımız tehlikede

    Silahlanma var, tedbir yok

    Tiflis’e Üstad’ın baktığı tepeden baktık

    200 bin ağacı kurtaracaklar

    ''Avrupa ile ilişkileri normalleştiriyoruz''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kurtuluş adalette
    Cevher İLHAN

    “Af” karmaşası…
    Genel

    50 bin torbacı serbest kalacak... Çocuklarımız tehlikede
    Genel

    Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Can Dündar krizi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah sonsuz Nur mudur?
    Genel

    Normalleşme ancak hukukla olur
    İsmail TEZER

    Değil affa, ceza vermeye de ihtiyaç kalmasa!
    Şemseddin ÇAKIR

    Tiflis’e Üstad’ın baktığı tepeden baktık
    Faruk ÇAKIR

    Ders kitaplarındaki israfı kim durdurur?
    Genel

    Sıkıntılarımızı hep cemaatle aştık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.