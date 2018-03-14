Türk jetleri, YPG'ye yardım eden Esad militanlarını vurdu

Afrin yolu üzerindeki Nubl Zahra bölgesinde kontrol noktası kuran Esad yanlısı militanlar F-16 tarafından vuruldu. İlk belirlemelere göre 8 ölü ve 6 yaralı var.

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken Türk savaş uçakları, Esad Rejimi'ne yakın milisleri vurdu. 8 ÖLÜ, 6 YARALI VAR Uçaklarımız Afrin yolu üzerinde Esad yanlısı Şii militanlarının kontrolünde bulunan bir noktaya üç ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 militan hayatını kaybederken 6 militan yaralandı. YPG İLE ANLAŞMIŞLARDI Militanların YPG ile yapılan anlaşmadan sonra Afrin yakınında bulunan Nubl Zahra köyünün güvenliğini sağladıkları tahmin ediliyor. AA

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