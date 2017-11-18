Türk konsolos ve eşi 3 gündür kayıp

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda görevli muavin konsolos Davut Ocak ve eşi Derya Ocak'tan haber alınamıyor. Muavin Konsolosun 3 günden beri kayıp olduğu iddia edildi. Ocak'ın bir süre önce Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara'ya dönmesinin istendiği öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda görevli muavin konsolos Davut Ocak ile eşinden 3 gündür haber alınamıyor. Doğrulanamayan bilgilere göre, muavin konsolos Davut Ocak ve yine Gümülcine Başkonsolosluğu’nda görevli eşi Derya 14 Kasım’da feribotla İgumeniça limanından İtalya’ya gitti. Sonraki günlerde ise kendilerinden haber alınamadı. Davut-Derya Ocak çiftinin, 2 çocuklarını beraberlerinde alıp almadıkları öğrenilemedi. Davut Ocak’ın bir süre önce, Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara’ya dönmesinin istendiği ileri sürüldü. T.C. Gümülcine Başkonsoloslu’ğunda görevli muavin konsolosun kayıpları karıştığı iddiası, bazı Yunan haber sitelerinde üstü kapalı olarak ima edildi.

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