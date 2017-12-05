Türk sporcuların iltica ettiği iddiası hakkında Macaristan'dan açıklama

Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi, 11 Türk vatandaşının Macaristan'a iltica ettiği şeklindeki haberleri yalanladı.

Basında yer alan, 5-10 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Halk Oyunları Yaza Veda" etkinliğine davet edilen 16 kişiden 11'inin geri dönmeyerek Macaristan'da iltica başvurusunda bulunduğu şeklindeki iddialar Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından yalanlandı. Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Grubun üyeleri Macaristan'da iltica başvurusunda bulunmadı.'' ifadelerine yer verdi. Türk basınında, kasım ayı başında Macaristan'daki festivale Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği aracılığıyla giden 16 kişiden 11'inin geri dönmediği şeklinde iddialar yer almış, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Macaristan'a giden sporcuların iltica ettiği iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti. AA

Okunma Sayısı: 1017

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.