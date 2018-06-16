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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Türk vatandaşları ile ilgili düzenleme

16 Haziran 2018, Cumartesi 07:00
İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına süresiz oturum verilmesi uygulamasına, yeni vize kategorisiyle yeniden başladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere'de kendi işini kuracak veya çalışacak Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. 

Yayımlanan düzenleme ile Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere'de 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabilecek.

Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Süresiz oturum izin işlemleri askıya alınmıştı

Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

Türkiye, 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.

AA

Etiketler: ingiltere, türkiye, düzenleme, oturum izni
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