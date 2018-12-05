Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrougalos, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına ilişkin "Eğer Avrupa güvenlik sistemine entegre bir Rusya istiyorsak, Yunanistan yaptırımların ters teptiği görüşünde" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın cuma günü gerçekleşecek Moskova ziyareti öncesi Katrougalos, Rusya'nın Parlamentskaya gazetesine mülakat verdi.

Katrougalos, ekonomik kriz sonrası "dost ülke" Rusya'dan daha fazla yatırım çekmek istediklerini belirterek, tarım, enerji ve gemi inşaat sektörlerinin geliştirilebileceğini söyledi.

AB'nin, Yunanistan'ın evi olduğuna işaret eden Katrougalos, "AB kurallarını izliyoruz. Ama bu kurallar arasında 'Rusya fobisi' yok. Rusya büyük bir ülke ve her zaman Avrupa tarihi içinde yer aldı. Rusya Federasyonu olmadan, Avrupa güvenlik sistemini hayal etmek imkansız." ifadelerini kullandı.

Katrougalos, Rusya ile yapıcı bir diyalogdan yana olduklarını vurgulayarak, "(AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımları) Eğer Avrupa güvenlik sistemine entegre bir Rusya istiyorsak, Yunanistan yaptırımların ters teptiği görüşünde." diye konuştu.

"TürkAkım'ın Yunanistan'dan geçmesini isteriz"

Yunanistan'ın bir enerji merkezi olmayı hedeflediğine dikkati çeken Katrougalos, TürkAkım üzerinden Rus doğal gazının Yunanistan üzerinden geçmesine sıcak baktıklarını söyledi.

Katrogualos, "Avrupa hukuku açısından var olan engelleri çözebilirsek, tabii ki Atina bu konuda Rusya ile müzakere etmek isteyecektir." dedi.