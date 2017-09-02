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2 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Türkiye 1. sırada yer aldı

02 Eylül 2017, Cumartesi 15:14
Türkiye, hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gelen Türk hacıların kestirdiği 94 bin 500 kurbanla bölgede en çok kurban kestiren ülkeler sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Kurban organizasyonu hakkında açıklama yapan Suudi Arabistan Adak ve Kurban Projesi Başkanı Musa bin Ali El Akkas, bu sene hacca gelenler arasında en fazla kurbanın 94 bin 500'le Türkler tarafından kestirildiğini söyledi.

Akkas, bu yıl toplam 19 hac organizasyon heyetince 666 bin 356 hac kurbanı ile 34 bin 502 diğer kurban kesimi yapıldığını bunlarda en fazla sayıyı Türk hacıların oluşturduğunu belirtti.

Büyükbaş kesim ücreti 150 riyal

"Küçükbaş hayvan kesimi için 7, büyükbaş için 1 kesimhanenin hizmet verdiğini, 6 kesimhanenin sadece hac organizasyonu yapan ülkelerin adak ve hac kurbanlarını kabul ettiğini ve 2'sinin herkese açık olduğunu aktaran Akkas, açık kesimhanelerde hacılardan büyükbaş hayvanların kesimi, temizleme, parçalama ve dağıtma işlemleri için 150 riyal (40 dolar) ücret alındığını söyledi.

Kurban hisse bedelinin 450 riyal civarında olduğunu ifade eden Akkas, hacı adaylarının kesimhanelere gelip süreci takip etmesine de imkan sağladıklarını belirtti.

Saatte 3 bin küçükbaş hayvan kesiliyor

Suudi Arabistan Adak ve Kurban Projesi Başkanı Musa bin Ali El Akkas, hacı adaylarının ayrıca 7 kesimhanede küçükbaş kurban kestirme hizmeti alabildiğini, 40 bin personelin yanı sıra 800 veteriner hekim, 800 din görevlisinin hazır bulunduğu küçükbaş hayvan kesimhanelerinde saatte 3 bin kurbanın kesilebildiğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: hac mevsimi, kurban, hacılar
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