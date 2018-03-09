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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

'Türkiye-ABD teknik komitesi' ile ilgili ABD'den açıklama

09 Mart 2018, Cuma 00:26
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türk ve ABD'li yetkililer arasındaki ilk teknik komite görüşmesinde Afrin operasyonu da dahil birçok konunun heyetler arasında ele alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve ABD'li yetkililer arasındaki ilk teknik komite görüşmesinde, Afrin operasyonu da dahil Suriye ile ilgili konuşulacak çok sayıda konu başlığı olduğunu söyledi.

Sözcü Nauert, bakanlıktaki basın brifinginde Türkiye ile ABD arasında kurulan 3 teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin Washington'da görüşmelere başladığını belirtti.

Nauert, görüşmelerin bugün ve yarın sürmesini beklediklerini ve iki ülke temsilcileri arasında Suriye bağlamında konuşulacak birçok konu başlığı olduğunu ifade etti. Sözcü Nauert bir soru üzerine, Afrin operasyonunun da görüşme konuları arasında yer almasının sürpriz sayılmaması gerektiğini vurguladı.

Nauert, "Bunlar giriş görüşmeleri; önümüzde başarılı geçmesini umduğumuz birçok konu bulunuyor." ifadesini kullandı.

20 kişiden oluşan ABD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Wess Mitchell'in başkanlık ettiğini kaydeden Nauert, yarınki görüşmelerin ardından yazılı açıklama yapmayı planladıklarını da dile getirdi.

Suriye komitesine, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı.

AA

Etiketler: türkiye, abd
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