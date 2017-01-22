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22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

''Türkiye, anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir''

22 Ocak 2017, Pazar 00:49
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss, "Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan'a "Macaristan Fahri Konsolosu" unvanı verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da görev yapan birçok diplomat ve gazetecinin katıldığı davet, İtalya'daki otobüs kazasında ölen Macar öğrencileri anma iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kiss, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve Suriye'deki savaşa dikkati çekti.

Kiss, "Türkiye milyonlarca göçmenin kabul edilmesinde aktif rol üstlenmekte ve terörizmin kendini gösterdiği çeşitli şekillere karşı mücadele sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de son dönemde düzenlenen terör saldırılarında vefat edenler için üzüntü ve taziyelerini ifade eden Kiss, "Hisleri paylaşmanın ötesinde terörizmin her şeklini kınıyoruz ve Türk dostlarımızı terörizme karşı mücadelede destekliyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Kiss, konuşmasına şöyle devam etti:

"Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir. Tüm bunların yanında Macaristan'ın kararlı görüşü, AB genişleme sürecinin sürdürülmesine günümüzde daha fazla ihtiyaç olduğudur. Çünkü Avrupa böylelikle küresel bir etken haline gelebilir. Bununla uyumlu olarak AB-Türkiye ilişkilerinin olabildiğince sıkılaştırılması ve katılım müzakerelerinin sürdürülmesi de yurdumuzun fevkalede menfaati ve gayretidir."

Konuyla ilgili haberler:

AB projesi başarılı olmalı

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin her iki taraf için de doğru olduğunu belirterek “AB’ye üyelik projesi, Türkiye için de AB için de doğru bir projedir” dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/ab-projesi-basarili-olmali_420815

Şimşek Davos’ta konuştu: Türkiye için AB, ABD’den 10 kat daha önemli

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/simsek-davos-ta-konustu-turkiye-icin-ab-abd-den-10-kat-daha-onemli_421536

AA

Etiketler: türkiye, avrupa birliği, büyükelçi
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