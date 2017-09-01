Türkiye Avrupa ailesinin bir parçası

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Fransa’nın başkenti Paris’te görüştüğü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, 1949’dan beri Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye’nin Avrupa ailesinin bir parçası olarak kalması gerektiğini belirtti.

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