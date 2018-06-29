Türkiye’de demokrasiye inanan büyük bir kesim var

24 Haziran seçimlerini yerinde gözlemleyen uluslararası resmi heyet üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye raportörü Estonyalı sosyal demokrat parlamenter Marianne Mikko, DW Türkçe’ye konuştu.

Mikko, “Not ettiğimiz en olumsuz nokta başta kamu kanalı TRT olmak üzere medyanın kampanya sırasındaki tutumu oldu. TRT AKP’yi ön plana çıkardı. Diğer partilerin tümü AK Parti kadar medyada yer almadılar, hatta çok gerisinde kaldılar. Buna rağmen AKP’nin elde ettiği neticenin o kadar da iyi olduğu söylenemez. Parlamento seçimlerinde yüzde 42, Başkanlık seçiminde ise Başkan Erdoğan için yüzde 52,6. Halkın yarısı diğer tarafa oy verdi. Yani bardağın yarısı boş yarısı dolu. Fakat şunu da ifade etmek isterim: Türkiye’deki geleneksel demokrasiyi Azerbaycan veya Rusya’dakiyle kıyaslamak hata olur. Türkiye’de demokrasiye inanan kayda değer oranda bir kesim var. Bu çok iyi bir şey. Umut verici. Türkiye bir diktatörlük değil. Türkiye’nin diktatörlüğe kaydığını söyleyenlere katılmıyorum. Otoriter rejim unsurları var, doğru. Fakat diktatörlük, kesinlikle. Bu konuda netim.”

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