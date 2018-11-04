"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye'de gazetecilik kolay değil

04 Kasım 2018, Pazar 21:00
Freedom House Teknoloji ve Demokrasi Araştırma Direktörü Adrian Shahbaz, “Türkiye’de gazeteciler kısıtlamalarla ve dünyanın başka bir yerinde muhtemelen görülmeyecek derecede baskıcı bir iklimle mücadele etmek zorunda kalıyor” dedi.

Küresel İnternet Özgülüğünün Yıllık Değerlendirme Raporu’nu hazırlayan Freedom House Teknoloji ve Demokrasi Araştırma Direktörü Adrian Shahbaz, örgütün yıllık küresel internet özgürlüğü değerlendirme raporu hakkında konuştu. Freedom House’un her yıl hazırladığı ve dünya genelinde internetin nasıl kullanıldığı, bir bakıma da kullanılmadığını ortaya koyan raporda bu yıl Türkiye’de gazetecilik yapmanın zorluklarını değiniliyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Adrian Shahbaz, “Türkiye 100 üzerinden 66 puan aldı. Yani ‘özgür değil’ konumunda. Türkiye ayrıca, değerlendirmede son 5 yıl içerisinde en fazla düşüş yaşayan ülkeler arasında. Yani Türkiye’deki genel eğilim şu yönde: Daha az internet özgürlüğü, ifade özgürlüğüne yönelik daha fazla saldırı ve Türkiye vatandaşlarının kişisel gizliliğinin göz ardı edilmesi” dedi. Türkiye’de gazeteciliğin kolay olmadığının altını çizen Shahbaz, “Türkiye’de gazeteciler kısıtlamalarla ve dünyanın başka bir yerinde muhtemelen görülmeyecek derecede baskıcı bir iklimle mücadele etmek zorunda kalıyor. Türkiye sürekli olarak, en çok gazetecinin hapsedildiği ülke konumunda yer alıyor. İnternet sayfaları çok sıklıkla engelleniyor. Gazetecilerin sosyal medyadaki paylaşımları sürekli kaldırılıyor ve gazeteciler sırf bağımsız bir şekilde haber yaptıklarında bile yasadışı örgütler ya da terör gruplarına bağlı olmakla suçlanıyorlar” şeklinde ifade etti. 

Bilgiye en çok sansür Türkiye’den

Türkiye’de paylaşım içeriklerine yapılan sansürleri eleştiren Shahbaz, “Türkiye’de yüz binlerce internet sayfasını engelleyen bir sansür aracı var. Bu engellemeler de çoğu kez siyasal, sosyal ya da dini bir ifadede olmuyor. Ancak Türkiye hala internet üzerinden bilgiye en çok sansür koyan ülkeler arasında. Üstelik Türkiye Twitter, Facebook ve Google gibi özel şirketlerle de sayfalarındaki birtakım içeriği kaldırmaları için pazarlık yapıyor. Daha doğrusu zorluyor diyelim. Çünkü bu firmalar bu şekilde aktif kalabiliyor Türkiye’de. Benzeri kurumların sayfalarındaki bir içeriğin kaldırılması için Türkiye’deki bir mahkemede verilen kararı uygulamayı reddettiklerinde sayfalarının nasıl hemen engellendiğine son birkaç içinde tanık olduk. Şu an ise paylaşım içeriklerinin kaldırılması talebiyle Twitter’a en çok başvuran ülke; Türkiye” diye konuştu. 

Kötüye kullanıldığında demokrasiyi zedeler

Adrian Shahbaz, raporu hazırlarken her ülke için uygulanan sorular hazırladıklarını ve fiyatlandırmadan, politik kaygılara kadar bireylerin internet erişiminin önündeki engelleri değerlendirdiklerini söyledi. VAO Türkçe’nin haberine göre, Shahbaz internetin diktatörlükleri sarsabildiği kadar, demokrasilere de zarar verebileceğini belirterek “Geçtiğimiz yıl boyunca gördüğümüz birçok eğilim, internetin demokrasiyi teşvik etme özelliğinin risk altında olduğunu gösterdi. Dijital araçların bir ülkedeki çeşitli aktörler ve hatta bazen de yurtdışındakiler tarafından ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve kimisinde de ülkedeki demokratik süreçlere müdahale etmek için ne sıklıkla kötüye kullanıldığını görüyoruz” dedi.

 

Etiketler: freedom house, gazetecilik, basın özgürlüğü, türkiye, shahbaz
Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Saklı cennet Hizan”

    Engellilerin engelleri bitmiyor

    Türkiye'de gazetecilik kolay değil

    El ele vermeliyiz

    Safra kesesindeki taşlara dikkat

    69 saatlik uçuş verisine ulaşıldı

    Fransa’dan ayrılma referandumunun sonucu belli oldu

    DYP'li eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu vefat etti

    Kaçak yapıların yıkımına başlandı

    ‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’

    Trump’ı durdurma fırsatı yakın

    Milyoner sayısı artmaya devam ediyor

    'Kendimizden eminiz'

    '6399 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi'

    ABD'nin İran yaptırımlarının yarın başlıyor: 12 maddelik şartlar neler?

    Bakan Kurum'dan 'Türkiye'nin Mekansal Strateji Planı'na ilişkin açıklama

    'Bunların hiçbiri gençlerin ilgisini çekmiyor'

    Döviz kuru ve rekabet etkili oldu: Otomotivde satış sıralaması değişti

    Meksika'yı 4-0 yenen Türkiye, finale yükseldi

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    Abdullah ŞAHİN

    Zamanımızda söz sahibi Bediüzzaman’dır
    Genel

    ‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’
    Genel

    'Bunların hiçbiri gençlerin ilgisini çekmiyor'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.