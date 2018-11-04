Türkiye'de gazetecilik kolay değil

Freedom House Teknoloji ve Demokrasi Araştırma Direktörü Adrian Shahbaz, “Türkiye’de gazeteciler kısıtlamalarla ve dünyanın başka bir yerinde muhtemelen görülmeyecek derecede baskıcı bir iklimle mücadele etmek zorunda kalıyor” dedi.

Küresel İnternet Özgülüğünün Yıllık Değerlendirme Raporu’nu hazırlayan Freedom House Teknoloji ve Demokrasi Araştırma Direktörü Adrian Shahbaz, örgütün yıllık küresel internet özgürlüğü değerlendirme raporu hakkında konuştu. Freedom House’un her yıl hazırladığı ve dünya genelinde internetin nasıl kullanıldığı, bir bakıma da kullanılmadığını ortaya koyan raporda bu yıl Türkiye’de gazetecilik yapmanın zorluklarını değiniliyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Adrian Shahbaz, “Türkiye 100 üzerinden 66 puan aldı. Yani ‘özgür değil’ konumunda. Türkiye ayrıca, değerlendirmede son 5 yıl içerisinde en fazla düşüş yaşayan ülkeler arasında. Yani Türkiye’deki genel eğilim şu yönde: Daha az internet özgürlüğü, ifade özgürlüğüne yönelik daha fazla saldırı ve Türkiye vatandaşlarının kişisel gizliliğinin göz ardı edilmesi” dedi. Türkiye’de gazeteciliğin kolay olmadığının altını çizen Shahbaz, “Türkiye’de gazeteciler kısıtlamalarla ve dünyanın başka bir yerinde muhtemelen görülmeyecek derecede baskıcı bir iklimle mücadele etmek zorunda kalıyor. Türkiye sürekli olarak, en çok gazetecinin hapsedildiği ülke konumunda yer alıyor. İnternet sayfaları çok sıklıkla engelleniyor. Gazetecilerin sosyal medyadaki paylaşımları sürekli kaldırılıyor ve gazeteciler sırf bağımsız bir şekilde haber yaptıklarında bile yasadışı örgütler ya da terör gruplarına bağlı olmakla suçlanıyorlar” şeklinde ifade etti.

Bilgiye en çok sansür Türkiye’den

Türkiye’de paylaşım içeriklerine yapılan sansürleri eleştiren Shahbaz, “Türkiye’de yüz binlerce internet sayfasını engelleyen bir sansür aracı var. Bu engellemeler de çoğu kez siyasal, sosyal ya da dini bir ifadede olmuyor. Ancak Türkiye hala internet üzerinden bilgiye en çok sansür koyan ülkeler arasında. Üstelik Türkiye Twitter, Facebook ve Google gibi özel şirketlerle de sayfalarındaki birtakım içeriği kaldırmaları için pazarlık yapıyor. Daha doğrusu zorluyor diyelim. Çünkü bu firmalar bu şekilde aktif kalabiliyor Türkiye’de. Benzeri kurumların sayfalarındaki bir içeriğin kaldırılması için Türkiye’deki bir mahkemede verilen kararı uygulamayı reddettiklerinde sayfalarının nasıl hemen engellendiğine son birkaç içinde tanık olduk. Şu an ise paylaşım içeriklerinin kaldırılması talebiyle Twitter’a en çok başvuran ülke; Türkiye” diye konuştu.

Kötüye kullanıldığında demokrasiyi zedeler

Adrian Shahbaz, raporu hazırlarken her ülke için uygulanan sorular hazırladıklarını ve fiyatlandırmadan, politik kaygılara kadar bireylerin internet erişiminin önündeki engelleri değerlendirdiklerini söyledi. VAO Türkçe’nin haberine göre, Shahbaz internetin diktatörlükleri sarsabildiği kadar, demokrasilere de zarar verebileceğini belirterek “Geçtiğimiz yıl boyunca gördüğümüz birçok eğilim, internetin demokrasiyi teşvik etme özelliğinin risk altında olduğunu gösterdi. Dijital araçların bir ülkedeki çeşitli aktörler ve hatta bazen de yurtdışındakiler tarafından ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve kimisinde de ülkedeki demokratik süreçlere müdahale etmek için ne sıklıkla kötüye kullanıldığını görüyoruz” dedi.