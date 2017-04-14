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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

"Türkiye'deki araştırma sonuçlarını kabul etmeyiz"

14 Nisan 2017, Cuma 15:43
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Moskova'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Zarif ve Muallim ile ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Lavrov, üçlü görüşmeye katılan tarafların ABD'nin rejime ait hava üssünü vurmasını uluslararası hukuka aykırı bir saldırganlık eylemi olarak gördüğünü ifade ederek bu tür olayların tekrarlanmaması çağrısında bulundu.

Bu tür eylemlerin bölgesel ve küresel açıdan ciddi sonuçları olabileceğine dikkati çeken Lavrov, "Uluslararası hukukun ihlali kabul edilemez. Benzeri eylemlerin barış sürecini baltalamaya ve rejimi değiştirmek için bahane bulmaya yönelik olduğu açık." dedi.

Rejimin İdlib'deki kimyasal saldırısı

Han Şeyhun'daki saldırının BM tarafından tarafsız ve detaylı bir şekilde araştırılmasını gerektiğini yineleyen Lavrov, "Kapsamlı, objektif ve açık bir soruşturma yapılması konusunda ısrarcıyız. Bu araştırma, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) bünyesinde bölge ülkelerinden temsilcilerin de katılımıyla oluşacak dengeli bir komisyon tarafından yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya ve İran'ın tarafsız komisyon oluşturma teklifinin "vicdanı temiz olmayanlar" tarafından engellenmeye çalışıldığını savundu.

Ayrıca Suriye krizinin siyasi-diplomatik girişimler dışında bir çözümü bulunmadığını kaydeden Lavrov, muhataplarıyla görüşmesinde Astana sürecini de ele aldıklarını belirtti.

"Tek taraflı eylemler kabul edilemez"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Şiddet içeren ve bir ülkenin egemenliğini hedef alan tek taraflı eylemler kabul edilemez." dedi.

İdlib'deki kimyasal saldırının araştırılmasını istediklerini belirten Zarif, "ABD, Han Şeyhun'da ne olduğunu anlamak yerine Suriye'ye saldırdı. Biz Rusya ile Lahey'de bu durumun soruşturulması için ciddi çalışma yapıyoruz. Uzaktan soruşturmayı kabul edemeyiz. Olay yerinde inceleme yapılmalı." diye konuştu.

Zarif, Astana sürecinin Suriye krizinin siyasi çözümü adına önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"Araştırma sonuçlarını kabul etmeyiz"

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim de kendi halklarına karşı kimyasal silah kullanmadıklarını ve Han Şeyhun'dan gelen görüntülerin montaj olduğunu ileri sürdü.

Kimyasal saldırının araştırılması için Rusya ve İran'ın teklifini desteklerini belirten Muallim, kendilerine verdikleri destekten ötürü Lavrov ve Zarif'e teşekkür etti.

Muallim, KSYÖ'nün yürüttüğü soruşturmada İdlib'den Türkiye'ye getirilen yaralılar üzerinden numuneler alındığını ve bu nedenle çıkacak sonuçlarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

AA

Etiketler: suriye, rusya, iran, kimyasal silah
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