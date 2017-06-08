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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Türkiye'deki gözaltılar hakkında ABD'den dikkat çeken yeni açıklama

08 Haziran 2017, Perşembe 22:10
ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Taner Kılıç’ın gözaltına alınmasından derin kaygı duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kılıç’ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Kılıç’ın gözaltına alınmasının Türkiye’de gazeteciler, insan hakları savunucuları, akademisyenler ve muhalif kişilerin susturulmaya çalışılmasının son örneği olduğunu" belirtti.

"İfade özgürlüğünü engellemek, demokratik toplumun temellerini bozar"

Türkiye’de gözaltına alma olaylarının kanıt ya da şeffaflık içeriğinden yoksun olduğunu söyleyen ve bu durumu ‘endişe verici bir eğilim’ olarak değerlendiren Nauert açıklamasında ‘Bu davaları yakından izliyoruz. Türkiye Anayasasında öngörülen ve Türkiye'nin kendi uluslararası taahhütleriyle uyumlu olarak, adil süreç ve bireysel haklara saygı gösterilmesinin önemini vurguluyoruz. Değişik zamanlarda Türk hükümetine de aktardığımız gibi ifade özgürlüğü ve öteki özgürlükler konusundaki ısrarcı engeller, demokratik toplumun temellerini bozar’ dedi.

"Türkiye, çok sesliliğin yararını görmeli"

Sivil toplum kuruluşları ve sağlam bir sivil toplumun, güçlü bir demokrasinin en önemli öğelerinden olduğunu belirten Nauert, ‘Türkiye daha az değil, daha 'çok sesli' konuşmalara sahip olmanın yararını görmelidir. Kılıç gibi bireylerin gözaltına alınmaları, kamuoyunda tartışmalarını hızlandırmakta ve demokrasinin kalitesini zayıflatmaktadır’ dedi.

Okumak için tıklayınız:

Af Örgütü temsilcisi de gözaltına alındı

DHA

Etiketler: türkiye, abd, gözaltı
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