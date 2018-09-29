Türkiye demokratik normalliğe dönmeli

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna başkent Berlin’de bir akşam yemeği verdi.

Dâvette, Türkiye’de sivil topluma uygulanan yoğun baskı ve hükümet muhaliflerinin tutuklanmasına dikkat çeken Steinmeier, Erdoğan’a hitaben “Sayın Cumhurbaşkanı umarım bunları gündem içerisinde görmezden gelemeyeceğimizi anlıyorsunuzdur.

Günümüzde Türkiye’den endişe verici derecede çok sayıda insan, sivil topluma yönelik artan baskıdan kaçarak bize sığınıyor” dedi. Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu olan Alman vatandaşlarından dolayı endişeli olduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı, endişesinin halen tutuklu olan Türk gazeteciler, sendikacılar, hukukçular, entelektüeller ve siyasetçiler için de geçerli olduğunu söyledi.

‘İnsan hakları ve hukuk temelinde uzlaşalım’

Türkiye’ye demokratik normalliğe geri dönme çağrısı yapan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Türkiye’nin darbe girişimi travmasından iki yıl sonra dengesini yeniden bulmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. DW’nin haberine göre, keskin toplumsal karşıtlıklar arasında insan hakları ve hukuk devleti temelinde bir uzlaşının başarılı olmasını arzu ettiklerini söyleyen Steinmeir, ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç için Erdoğan’dan güven verici tedbirler almasını istedi. Son aylardaki rahatsızlıkların giderilmiş olmadığını ve Erdoğan’ın ziyaretinin “tek başına normalliği sağlayamayacağını” da ekleyen Almanya Cumhurbaşkanı, ziyaretin “somut adımlarla yeni bir güvene evrilen” bir yolun başlangıcı olabileceğini ifade etti.