Türkiye’den Almanya’ya 5 bin 166 iltica başvurusu yapıldı

Yılın ilk 11 ayında Türkiye’den Almanya’ya 5 bin 166 iltica başvurusunun yapıldığı belirtildi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman hükümetinin gazetecilere verdiği yanıtta, ocak-kasım ayları arasında yapılan iltica başvurularının yüzde 80’inin Kürtler tarafından yapıldığı kaydedildi. İçişleri bakanlığının verilerine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvurularında artış gözlendi. Kasım ayında Türkiye’den 702 kişinin Almanya’ya iltica başvurusu yaptığı belirtildi. Bu sayı ocak ayında 109’du. Ancak Alman hükümeti iltica başvurularının sebebinin darbe girişimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünmüyor: “Alman hükümeti rakamlardaki artışın olası nedenlerine ilişkin spekülasyonlara itibar etmiyor.”

Okunma Sayısı: 455

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.