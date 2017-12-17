Türkiye'den Avusturya’ya ''yeni hükümet programı'' tepkisi

Türkiye, Avusturya’da yeni kurulan hükümetin programında "Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile müzakereleri kesmesi ve bunun için müttefikler aranacağı" yönündeki ifadeyi "talihsiz" ve "basiretsiz" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifade hakkında, "Avusturya’nın yeni hükümetinin programındaki bu talihsiz ve basiretsiz ifade, ayırımcılığı ve ötekileştirmeyi temel alan siyasi akım hakkında taşınan endişeleri maalesef doğrular niteliktedir." denildi. Açıklamada, "Bunun yanı sıra AB’nin ülkemizle yaptığı akitlerden kaynaklanan yükümlülüklerinden bunlar yokmuşçasına kaçmaya çalışmak ve bunu yaparken de yanına müttefikler aranacağını söylemek dürüst olmadığı gibi dostane olmaktan da uzak bir yaklaşımdır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Küresel düzeydeki sınamalar karşısında müttefikler aranacak yerde ülkemizin meşru haklarını hiçe sayma yolunda karşımızda ittifak arandığının hükümet programıyla ilanı siyasi ve diplomatik adaba da yakışmayan bir üsluptur. Türkiye’nin dostluğunu kaybetme sınırlarını zorlayan bu ifadeler hayata geçirilmeye çalışıldığında layıkıyla karşılıklarını bulacaktır." AA

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