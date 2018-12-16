Türkiye'den Filipinler'e 6 kalıcı eser

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'in Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'nde (ARMM) bulunan Kotabato kentinde yetimhane, okul, cami, yemekhane ve su kuyusundan oluşan yapıları hizmete açtı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, ARMM'nin Maguindanao bölgesindeki Kotabato şehrinde 2 yetimhane, 1 ilkokul, 1 cami, 1 yemekhane ve 1 su kuyusunu bölge halkının kullanımına sundu.

Yetimhaneler, cami, yemekhane ve su kuyusu, Kotabato'daki İHH Yetimhane Kompleksi'nde, ilkokul ise Talayan şehrinde inşa edildi.

Hizmete açılan yapılara Konya İHH Akıncılar Yetimhanesi, Antalya İHH Haticetü'l Kübra Yetimhanesi, Antalya İHH Mehmet Zahit Kotku Cami, Tuzla Gönüllüler Yemekhanesi, Ayşe Bozbey Su Kuyusu ve Ümraniye İHH Abdülhamit Han İlkokulu ismi verildi.

Kotabato'da düzenlenen açılış törenine İHH Başkan Yardımcısı Sait Demir, İHH Moro Bölge Temsilcisi Ömer Kesmen, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MIKC) lideri Hacı Murad İbrahim ve Bangsamoro Kalkınma Ajansı Başkanı Muhammed Şuayib Yakup'un yanı sıra diğer yetkililer ile bölge halkı katıldı.

Törende konuşan İHH Başkan Yardımcısı Demir, vakfın dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ettiğini söyledi.

"Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum"

Burada konuşan MIKC lideri Hacı Murad İbrahim de Türkiye'yle mevcut dostluk ilişkilerini daima geliştireceklerini ifade etti.

Her yıl Türkiye'yi ziyaret ederek Moro'nun geleceği hakkında ilgili makam ve mercilerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını belirten İbrahim, bölgede yıllardır süren mücadelenin Moro halkının huzuru için verildiğini söyledi.

Bangsamoro Organik Yasası'nın 21 Ocak 2019'da referandumda oylanacağını, bunun sonucunda bir geçiş hükümeti kurulacağını ve Moro topraklarının daha da netleşeceğini kaydeden İbrahim, şöyle konuştu:

"Rabb'imize hamdolsun ki Türkiye, bize en fazla desteği veren güçlü ülkelerden bir tanesi. İHH da Moro'ya yetimhane, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet veriyor. İHH ayrıca (Filipin hükümetiyle) müzakerelerde gözlemci rolüyle de sürece ciddi anlamda katkı sağlıyor. Ben Türkiye'ye geldiğimde kendimi evimde gibi ve çok mutlu hissediyorum. İnşallah ilişkilerimiz bundan sonra da ümmet ve Moro için artarak devam edecek."

Referandumla Bangsamoro Organik Yasası'nın sınırları belirlenecek

Kapsamlı özerklik için geçiş dönemi yaşadıkları dönemde Bangsamoro halkına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür eden İbrahim, bölgede 50 yıldır devam eden mücadele ve direnişin son aşamasında olduklarına işaret etti.

Referandumla Bangsamoro Organik Yasası'nın kapsamına girecek bölgeleri tespit etmek için bir halk oylaması yapacaklarını dile getiren İbrahim, bu yasanın İslam hukukunu getirmediğini ancak dini yaşayabilmek için gerekli özgürlük alanını sağladığını ifade etti.

İbrahim, "Referandumda bölge halkı, içinde yaşadıkları bölgenin Bangsamoro Organik Yasası'na girip girmeyeceğine karar verecek. Bölge halkının büyük çoğunluğunun halk oylamasını destekleyeceği konusunda iyimser ve umutluyuz. Kampanya sürecinde olabildiğince güçlü bir desteğe tanık oluyoruz. Referanduma karşı çıkanlar var ama çok azlar ve bunu birtakım politik çıkarları için yapıyorlar ancak bunlar küçük bir azınlık olduğu için referandumu olumsuz etkilemeleri mümkün değil." diye konuştu.

İHH Moro Bölge Temsilcisi Kesmen de "Elimizden geldiğince gerek yetimhane, gerek okul gerekse insani yardım çalışmaları yaparak Moro halkının haklı davasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

İHH Yetim Kompleksi'nin içerisinde yer alan Konya İHH Akıncılar ve Antalya İHH Haticetü'l Kübra yetimhanelerinin 96 çocuk kapasitesi bulunuyor. Mehmet Zahit Kotku Camisi'nde aynı anda 150 kişi ibadet edebilecekken, Tuzla Gönüllüler Yemekhanesi'nden de komplekste barınacak 120 yetim ve idari personel faydalanacak. Ayşe Bozbey su kuyusu tüm kompleksin su ihtiyacını karşılayacak.

Talayan'da açılan Abdülhamit Han İlkokulu'nun da 150 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Okulla Türkiye ve Moro arasındaki gönül bağlarının pekiştirilmesi hedefleniyor.