"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Türkiye'den İsrail'e kınama: Uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir göstergesidir!

23 Ocak 2017, Pazartesi 10:33
Türkiye, "İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesi"ni kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in konuya ilişkin kararı kınanarak, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in söz konusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslararası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir."

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, dün Doğu Kudüs'te yeni konutların inşasına onay vermişti.

Netanyahu'dan Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını söyledi.

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre Netanyahu, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını belirtti.

Binyamin Netanyahu, gelecek dönemin ilelebet sürecek yerleşim birimlerini inşa çalışmalarına sahne olacağını ifade etti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, dün Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.

Komite Başkanı Meir Turgeman, yaptığı açıklamada, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini, ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini ifade etmişti.

Turgeman, daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.

Donald Trump, seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.

 

 

AA

Etiketler: türkiye, israil, filistin
Okunma Sayısı: 324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin Trump yönetiminden beklentilerini açıkladı

    Meteoroloji kar yağışı için saat verdi

    Antibiyotik kullanımında yeni dönem

    TRT'de 147 milyon TL'lik zarar

    Bu sorunun cevabını bulana bir Cumhuriyet altını verecek...

    Coş'un pasaportu iptal edilmemiş

    Korkutan açıklama: Türkiye'nin 'israf' ettiği gıdayla Suriye doyar

    Yanlış eve operasyon kalp hastası kadını öldürdü

    Dünyanın gözleri bu toplantıda: Suriye görüşmeleri Astana'da başladı

    O HDP'li vekil beraat etti

    Okulda matematik, camide hutbe anlatıyor

    Türkiye'den İsrail'e kınama: Uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir göstergesidir!

    Görüştüler: Trump'tan Filistin-İsrail sorununun çözümü hakkında açıklama

    Trump'ın konuşmasından etkilenen Dolar ve Euro'da son durum?

    Fırat Kalkanı 153. gününde: TSK'dan operasyonlar hakkında açıklama

    4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte ayrıntılar...

    Bölünmüş İslam dünyası fırsatçılara yarıyor

    Siz de yemekolik misiniz?

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye için mesaj var
    Genel

    4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte ayrıntılar...
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır
    Faruk ÇAKIR

    Dünyadaki arayış
    Risale-i Nur'dan

    Devleti meclis, meşveret ve hürriyet taşıyabilir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bâbıâli’de İttihatçı-Halaskârân çekişmesi
    Genel

    Siz de yemekolik misiniz?
    Genel

    Bölünmüş İslam dünyası fırsatçılara yarıyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kur’ân bizi siyâsetten men’etmiş
    Genel

    Dualar barış için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.