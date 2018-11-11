Türkiye'den Yunanistan'a iltica talebinde rekor artış

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana geçen 27 ayda, 5 bin 786 Türk vatandaşının Yunanistan'a iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın ekim ayı iltica verilerine göre, ülkeye iltica talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısındaki artış sürüyor. Ekim ayında Yunanistan'a 706 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı. 2017 yılında iltica için 1.826 Türk vatandaşı başvururken, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde ise Yunanistan'a kaçan 3 bin 807 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu. Yunanistan'a 2013-2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı. 2013 yılında sadece 17 kişi iltica talebinde bulunmuştu Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı. 15 Temmuz-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 27 ayda 5 bin 786 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica için başvurdu. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.