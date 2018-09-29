'Türkiye, Endonezya için yardıma hazır'

Dışişleri Bakanlığınca "Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin, meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından Endonezya'ya her türlü yardımı yapmaya hazır olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle 384 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 540 kişinin tedavisi devam ediyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), deprem ve ardından oluşan tsunaminin olumsuz etkilediği bölgede 29 kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı. Donggala ve Palu bölgesinde 16 bin 732 kişinin 24 noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini aktaran yetkililer, battaniye, içme suyu ve gıda acil ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını ve yardım çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetmişti. AA

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