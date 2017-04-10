''Türkiye güvenilmez''

Rus basınına konuşan Rusya Sivil Toplum, Savunma ve Dış Politika Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, ‘’Ankara’yı bir partner olarak yeterince algılamamız ve dikkatli olmamız lazım” dedi.

Rusya Sivil Toplum, Savunma ve Dış Politika Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, Ankara’nın ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’nü vurmasını desteklediğine dikkat çekerek, “Ankara daha önce Kürtlerle ilgili ABD’yi eleştiriyordu” dedi.Sputnik’te yer alan habere göre, Rus basınına konuşan Lukyanov, “Bu saldırının ardından ortaya net bir durum çıktı. Bu durum bölgesel ülkelerle olan ilişkilerimizin niteliğine ışık da tutabilir. Örneğin Türkiye. Türkiye fiiliyatta derhal saldırıyı ciddî şekilde destekledi. Türkiye daha önce ABD’nin Kürtlerle ilgili Suriye’deki adımlarını eleştiriyordu. Ankara bu eleştirilerinin tersine adım atarak ABD’nin saldırısını destekledi. Bu şunu da ortaya koydu: Biz Türkiye ile ilişkilerimizi hayaller üzerinde kurmadan, Ankara’yı bir partner olarak yeterince algılamamız ve dikkatli olmamız lâzım.” dedi.

“Suriye’de siyasî oyun bitmedi’’

Rus uzman sözlerine şöyle devam etti: “Washington’un bundan sonra nasıl bir adım atacağı da belirsiz. Rusya olarak öncelikle şunu anlamamız lâzım: Suriye’deki durum çözümden uzak. Suriye’de büyük siyasî oyun bitmedi. Rusya’nın Suriye konusunda çok dikkatli davranması lâzım. Çünkü Amerikalılar Suriye ile ilgili henüz bir karara varmadılar. ABD bu politikasını ne zaman formüle edecek diye beklememiz ve ani adımlar atmamamız lâzım. Şu anda Rusya Suriye’de çok dikkatli, mantıklı adımlar atıyor ve bu adımlar da verimli sonuçlar getiriyor.”