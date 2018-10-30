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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

'Türkiye, İdlib'de elinden geleni yapıyor'

30 Ekim 2018, Salı 19:15
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin İdlib'de yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İdlib’i kapsayan Soçi mutakabakatının plana göre işlediğini belirtti.

Rusya, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib bölgesindeki yükümlülükleri hakkında bir açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin İdlib'teki silahlardan arındırılmış bölgedeki bir çok zorluğa rağmen yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti. Peskov, Rusya’nın Soçi’de varılan mutabakatın başarısızlığa uğrayacağı yönünde herhangi bir tehdit görmediğini de sözlerine ekledi.

Peskov, Salı günü Moskova’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar herhangi bir tehdit görmedik… Ancak her şey planlandığı gibi yürümüyor" dedi. Peskov, Moskava’nın hafta sonu İstanbul'da Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa’nın liderlerinin katılımı ile gerçekleşen zirve hakkında Suriyeli yetkilileri de bilgilendirdiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nda İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, İdlib konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İstanbul’da Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye’nin İdlib bölgesini kapsayan Soçi mutabakatı plana göre işliyor" dedi.

"İdlib bölgesi için söyleyecek olursak, defalarca Rus ortaklarımızla bu memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını söylediklerini duymuşsunuzdur" diyen Çavuşoğlu, "Şu anda bu memorandumun uygulanması konusunda bir sıkıntının” olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki tane yolun Halep'i Hama'ya ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ve M5 yollarının da açılması yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Zaten teröristler ve radikal gruplar aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz."

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Türkiye, İdlib, Rusya, barış
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