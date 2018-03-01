Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

Ermenistan, Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009'da Zürih'te imzalanan protokolleri feshetti.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Vladimir Akopyan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Zürih protokollerini feshettiklerini açıkladığını duyurdu. Akopyan, daha sonra konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacaklarını belirtti. Ermenistan Parlamentosu, yarın yeni cumhurbaşkanını belirleyecek. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yasalar gereği aday olmadı. Türkiye ve Ermenistan arasında İsviçre'nin arabuluculuğunda başlatılan süreç neticesinde, 10 Ekim 2009'da Zürih'te "Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü" ile "İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü" imzalanmıştı. İkili ilişkilerin normalleşmesi için bir çerçeve sunan protokoller, onaylanmalarının uygun bulunması için TBMM'ye sevk edilmiş, Ermenistan'da ise anayasaya uygunluğu açısından incelenmek üzere Anayasa Mahkemesine iletilmişti. Ermenistan Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2010'da protokollerin Ermenistan Anayasası'na uygun bulunduğunu açıkladı ancak 18 Ocak 2010'daki gerekçeli kararında protokollerin lafzına ve ruhuna aykırı ön koşullara ve kısıtlayıcı hükümlere yer vermişti. Ermenistan daha sonra protokollerin onay sürecini askıya aldığını bildirmiş, söz konusu belgeler Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından Şubat 2015’te Ermenistan Parlamentosu'ndan geri çekilmişti. AA

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