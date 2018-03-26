Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatı, gözle görülür sonuçlar vererek çok başarılı olmuştur." dedi. Juncker, Türkiye AB müzakerelerine ilişkin, "Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm." diye konuştu. AA

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