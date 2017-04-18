Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, ''Macaristan, Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyor." dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin istikrarının çok önemli olduğunu ve anayasa değişikliği halk oylamasının sonucuna saygı duyduklarını söyledi.





Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki halk oylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Peter Szijjarto, Türkiye'de istikrar ve huzurun Avrupa için çok önemli olduğunu belirterek ''Macaristan, referandum sonucuna saygı duyuyor, başka söyleyeceği bir şey yok.'' diye konuştu.

"Türkiye ile sorun Avrupa'nın çıkarına değil"

Türkiye ile yaşanacak herhangi bir sorunun Avrupa'nın çıkarına olmadığına işaret eden Szijjarto, ''Avrupa, Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasıyla kendi güvenliğinin anahtarını Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine vermiş oldu. Hiç kimse, yüz binlerce, milyonlarca yasa dışı sığınmacının Avrupa'ya doğru yola çıkmasını istemiyor.'' ifadesini kullandı.