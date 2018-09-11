Türkiye ile Sudan arasında petrol anlaşması

Türkiye ve Sudan, gelecekte tarım ve doğal kaynaklar alanında yakın işbirliği yapma konusunda iki önemli anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşmalar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Sudan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalandı. Buna göre, Sudan’daki 780 bin hektarlık tarım arazisinin kullanımı Türkiye'ye açılacak ve bu ülkedeki bir petrol sahasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortaklaşa petrol arama faaliyeti yürütülecek. TPAO, anlaşmanın ardından Sudan’da başlangıç için 100 milyon dolara yakın yatırım yapacak.

Bunun dışında, Ziraat Katılım Bankası'nın bu ülkede bir şube açması konusunda iki ülke arasında mutabakata varıldı. Ziraat Katılım Bankası'nın Hartum’da açılacak şubesiyle, ikili ilişkilerin finans alanında daha da geliştirmesi hedeflenecek Türkiye bir süredir tarımda arz güvenliğinin temini için yurt dışında özel sektör eliyle tarımsal üretimi destekliyor. Euronews Türkçe

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