Türkiye İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin, Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermesinin yankıları sürüyor.

''TOPLUMU HİÇE SAYAN TUTUMUN BİR GÖSTERGESİDİR''

Türkiye, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerde 566 ilave konuta onay vermesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. Yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in söz konusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN'DEN KINAMA

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de İsrail'in Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onaylamasını kınadı.

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, söz konusu kararı, özellikle de son olarak çıkarılan yerleşim birimlerinin illegal olduğunu vurgulayan 2334 sayılı kararının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne meydan okumak olarak değerlendirdi.

Ebu Rudeyne, BMGK'ya İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü yok etmek için çalışan "aşırı" olarak nitelendirdiği politikalarına son vermek için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

BMGK'yı yerleşim birimleriyle ilgili son kararını uygulaması için harekete geçirmek amacıyla Arap dünyası ve dost ülkelerle temaslara başlanacağını ifade eden Ebu Rudeyne, "İsrail'e hukukun üstünde bir devlet gibi davranmayı sona erdirmenin zamanı geldi." dedi.

KUDÜS BELEDİYE BAŞKANI: İNŞALARIN HIZ KAZANACAĞINI UMUYORUM

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat ise ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump dönemiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşasının daha da hızlanacağını umduğunu bildirdi. İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, Berekat, Kudüs'ün ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde zor yıllar geçirdiğini belirterek, "Trump'ın döneminin farklı olacağına inanıyorum ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının hız kazanacağını umuyorum." dedi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onay vermesinin ardından konuşan Berekat, "Obama'nın dönemi bitti. Trump'ın idaresiyle yeni bir sayfanın açılacağını umuyorum." ifadelerini kullandı. Obama dönemini 8 yıllık zorlu süreç olarak değerlendiren Berekat, "Belediyemiz inşa faaliyetlerini hiç durdurmadı. Ancak bu süreçte hükümetten onay alamadı." diye konuştu.

NETANYAHU: İNŞA POLİTİKASINA YÖNELİK ENGELLER KALKACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını söyledi.

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre Netanyahu, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını belirtti. Netanyahu, gelecek dönemin ilelebet sürecek yerleşim birimlerini inşa çalışmalarına sahne olacağını ifade etti.