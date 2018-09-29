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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Türkiye kararlılığını ortaya koymalı

29 Eylül 2018, Cumartesi 01:12
AB ile ilişkilerde olumlu havanın fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Türkiye, Reform Eylem Grubu toplantısında alınan kararları hayata geçirerek kararlılığını ortaya koymada ilk adımı atmalıdır” dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye-Almanya ilişkilerinde esen olumlu havanın ülkemizin AB ile olan ilişkilerine de yansıyacağını belirtti. Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti; “Türkiye ile Almanya arasında bir süredir hâkim olan soğuk rüzgârların yerini ılıman bir iklime bırakmasından memnuniyet duyuyoruz.

Malum Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ve derin ilişkilerin geliştirilmesi her iki taraf için de son derece önemli. Türkiye-Almanya ilişkilerinin ekonomik boyutunun yanında elbette siyasi ve kültürel bağlarımız ve Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımızın önemi de inkâr edilemez.”

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

Başarı getirecek adımlar atılmalı

Zeytinoğlu, “Bunun yanında vize serbestisi sürecinde gerekli adımlar atıldığı takdirde somut başarı elde edilecektir. Nitekim son Reform Eylem Grubu toplantısında alınan kararlar ülkemizin bu konunun üzerine eğilmeye devam ettiğinin somut göstergesidir. Bu noktada iki hususun altını çizmek gerekiyor. Birincisi 2004-2005 yıllarında atılan önemli adımların ve AB reformlarının yatırım ortamının iyileşmesinde ne derece etkili olduğunu hatırlamalıyız. O halde Türkiye, Reform Eylem Grubu toplantısında alınan kararları hayata geçirerek kararlılığını ortaya koymada ilk adımı atmalıdır” ifadelerini kullandı.

Müzakerelere başlanmalı

Yoğun bir gündem ve doğru zamanlama ile gerçekleşen ziyaretin Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi açısından hayatî olduğuna dikkat çeken İKV Başkanı Zeytinoğlu, değerlendirmesine şu sözlerle devam etti: “Türkiye-AB ilişkileri açısından da bakıldığında son dönemde gerek Hollanda gerek 

Almanya ile ikili ilişkilerin yeniden rayına oturtulmasının ülkemizin AB sürecine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bundan sonraki adım hem AB hem Türkiye için kazan-kazan senaryosu olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması olmalı.” 

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, Almanya, AB, vize, reform
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