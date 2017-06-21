Türkiye, LNG tankeri geçiş talebimizi reddediyor

​Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz, Türkiye’nin Ukrayna için LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) taşıyan tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin vermediğini açıkladı.

Naftogaz Genel Müdürü Andrey Kobolev, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, “Ukrayna, ABD sıvılaştırılmış doğalgazı Karadeniz üzerinden satın almak istiyor. Ancak Türkiye’nin LNG tankerlerinin Boğaz’dan geçişisine izin vermemesi nedeniyle bu proje henüz askıda. ABD’nin yeni diplomatik çabalarının sorunun çözülmesini sağlayacağını umuyoruz” dedi. Koboloev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nın son ABD ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini söyledi. Naftogaz yetkilileri, “İstanbul Boğazı’ndan, LNG tankerlerine göre daha fazla tehlike oluşturan yüklerin geçişine izin verildiğini” öne sürdü. DHA

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