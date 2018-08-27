Türkiye NATO’dan ayrılır mı?

Amerika’nın eski Ankara Büyükelçisi Robert Pearson’a Türkiye’nin NATO üyesi olarak şimdiye kadar büyük itibar gördüğünü, birkaç yıla Türkiye’de yeni bir NATO komuta merkezi oluşturulacağını, bu nedenle de Türkiye’nin NATO’dan ayrılması gibi bir olasılığı mümkün görmediğini söyledi.

Amerika’nın Sesi’nden Greta Van Susteren’a konuşan Pearson Türkiye’nin İncirlik üssünü kapatma gibi bir girişimde bulunup bulunmayacağı sorusuna ise geçmişte hükümetten İncirlik’i kapatma önerisi geldiğinde Türk lirasının serbest düşüşe geçtiğini hatırlattı. Pearson, Türkiye’nin kendisinde Amerika’yı aşağılama hakkı görüp sonra da işler kötü gidince NATO ve Amerika ittifakına sarılmasının bir ikiyüzlülük örneği olduğunu belirtti.

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