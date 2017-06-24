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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği önündeki kavga ile ilgili yeni gelişme

24 Haziran 2017, Cumartesi 10:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşmesinin ardından Türkiye’nin büyükelçiliği önünde çıkan kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.

Dava dosyasına göre New Jersey’de tutuklanan Yıldırım yaralama, saldırı ve şiddet kullanma suçlamalarına ek olarak etnik yanlılıktan nefret suçu işlediği iddiasıyla da yargılanacak.

ABD’de protestoculara saldırı suçlamasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşından New Jerseyli Eyüp Yıldırım’ın mahkemesinin olayların yaşandığı başkent Washington’da sürdürülmesine karar verildi.

New Jersey Federal Sulh Yargıcı James B. Clark daha önce kefaletle serbest bırakılma isteğini geri çevirdiği Yıldırım’ın New Jersey’de yargılanma isteğini de kabul etmedi. Yargıç Clark, Yıldırım’ın davasının olayın yaşandığı başkent Washington’da bir cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Washington Emniyet Müdürlüğü kavgaya karışan Erdoğan’ın korumaları için de yakalama emri çıkardı. Kavgaya karışmakla suçlanan ABD vatandaşı Sinan Narin Virginia eyaletinde, Eyüp Yıldırım da New Jersey eyaletinde geçtiğimiz haftalarda tutuklanmıştı.

Kavganın video görüntüleri, ABD’de ve dünyada pek çok yayın kuruluşu tarafından yayınlanmış ve protestoculara yapılan saldırı büyük tepki çekmişti. Olaylar sonrasında iki ülke arasında yaşanan kriz neticesinde büyükelçiler karşılıklı olarak dışişleri bakanlıklarına çağrılmıştı.

Amerikan Temsilciler Meclisi de Türk hükümetini kınayan karar tasarısını 397 milletvekilinin katıldığı oylamada oybirliğiyle kabul etmişti.

Washington Emniyet Müdürlüğü kavgaya karışanlardan, yine aralarında Erdoğan’ın korumalarının da bulunduğu 14 kişi için yakalama emri çıkardı. Kavgaya karışmakla suçlanan ABD vatandaşı Sinan Narin Virginia eyaletinde, Eyüp Yıldırım da New Jersey eyaletinde geçtiğimiz haftalarda tutuklanmıştı.

Kavganın video görüntüleri, ABD’de ve dünyada pek çok yayın kuruluşu tarafından yayınlanmış ve protestoculara yapılan saldırı büyük tepki çekmişti. Olaylar sonrasında iki ülke arasında yaşanan kriz neticesinde büyükelçiler karşılıklı olarak dışişleri bakanlıklarına çağrılmıştı.

Amerikan Temsilciler Meclisi de Türk hükümetini kınayan karar tasarısını 397 milletvekilinin katıldığı oylamada oybirliğiyle kabul etmişti.

***

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AA

Etiketler: abd, büyükelçilik, kavga, erdoğan
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