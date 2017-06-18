Türkiye’nin askerî üs teklifi ile ilgili dikkat çeken iddia

Suudi Arabistan Krallığı hükümet kaynaklarının açıklamasında ise Türkiye’nin Suudi Arabistan topraklarında askerî üs kurma teklifinin reddedildiği bildirildi. Suudi hükümetinin açıklamasında, Suudi Arabistan’ın “yabancı bir askerî üsse gereksinim duymadığı, silâh kuvvetlerinin ve askeri kabiliyetinin en üst düzeyde olduğu” ifade edildi.
Suudi yönetimi ayrıca, kendi askerî güçlerinin terörle mücadele ve Orta Doğu’da güvenlik ile istikrarı sağlamak için, İncirlik üssü dahil yurt dışında da önemli katılımları olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleriyle ile Katar arasındaki kriz hakkında cuma günü açıklama yaparak, Katar’dakine benzer bir askerî üssün Suudi Arabistan’da da kurulmasını teklif etmişti.
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DHA
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