Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne saldırı

Türkiye'nin Danimarka büyükelçilik binasına molotof kokteyliyle saldırı yapıldı.

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına en az iki saldırgan tarafından molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı. Sputnik'te yer alan habere göre, Danimarka polisi bugün erken saatlerde bina boşken meydana gelen saldırıda binanın dışında ufak maddi zarar oluştuğunu belirtti. Bir polis yetkilisi yaptığı açıklamada polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yürüttüğünü ancak henüz kimsenin tutuklanmadığını belirtti.

Okunma Sayısı: 179

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.