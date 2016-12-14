Türkiye'nin El-Bab'a ilerlemesi sorun değil

IŞİD Karşıtı Koalisyon'un komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend, Türkiye'nin El Bab'daki operasyonlarının IŞİD'la mücadeleye zarar vermediğini vurgulayarak, "Türklerin El Bab'a kadar ilerlemesinin bir nedeninin de Kürt grupların birleşmesini engellemek olduğuna inanıyorum. Bu bizim için önemli bir endişe kaynağı değil." dedi.

Townsend, Bağdat'tan katıldığı video konferansta Pentagon'daki gazetecilerin El Bab'daki son duruma ilişkin sorularını cevapladı.

El Bab'ın IŞİD'ın elinden kurtartılmasının önemine işaret eden ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarına destek veren Korgeneral Townsend, El Bab'ın Halep ile Rakka arasındaki en büyük bölge olduğunu hatırlattı ve Ankara'nın IŞİDunsurlarını sınırlarından mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıştığını ifade etti.

Townsend, Türkiye'nin El Bab'daki operasyonlarının, koalisyonun IŞİD'le mücadelesine zarar vermediğini vurgulayarak, "Türklerin El Bab'a kadar ilerlemesinin bir nedeninin de Kürt grupların birleşmesini engellemek olduğuna inanıyorum. Münbiç bölgesinde El Bab'ın doğusundaki (Kürt) gruplarla Afrin'in batısındaki grupları ayrı tutmak istiyorlar. Bu bizim için önemli bir endişe kaynağı değil." dedi.

Türkiye'nin, IŞİD'i kendi sınırlarından önce 40 kilometre uzakta tutacak bir tampon bölge oluşturmak istediğini açıkladığını belirten Townsend, El Bab'ın bu hedefin içinde yer aldığını kaydetti.

Palmira'nın yeniden IŞİD'ın eline geçmesi

Öte yandan yeniden IŞİD'ın kontrolüne geçen Palmira ile ilgili değerlendirmesinde Townsend, kentin birkaç ay önce Ruslar ve Esed rejimi tarafından alındığını, dolayısıyla yine bu iki unsur tarafından kaybedildiğini vurguladı.

"Rusya ve Suriye rejimi Halep'e öylesine yoğunlaştılar ki (Palmira'daki) kazanımlarını doğru bir şekilde muhafaza etmediler." diyen Amerikalı komutan, Moskova ve Şam'ın en kısa zamanda Palmira'yla yeniden ilgilenmesini umduğunu belirtti.

IŞİD'in Palmira'da ne kadar yeni silah ele geçirdiğini tam olarak bilmediklerini, ancak bunlar arasında hava savunma silahları da dahil çeşitli silahların yer aldığını ifade eden Townsend, özellikle Rusya'nın kentle ilgili atacağı adımları merak ettiklerini ve yakından takip edeceklerini bildirdi.

IŞİD'le mücadelede 2016 yılı

"Ekim ayı ortasından bu yana 2 bin 500'ten fazla IŞİD militanını öldürerek veya ciddi şekilde yaralayarak örgütün askeri kapasitesini azalttık." diyen Townsend, bu süre içinde 180 üst düzey IŞİD liderinin öldürüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar IŞİD karşıtı koalisyonun 66 bin Irak güvenlik unsuruna ve 3 binden fazla Suriyeli yerel unsura eğitim verdiğini dile getiren Korgeneral Townsend, IŞİD'in operasyon yapabilme kapasitesinin önceki aylara göre giderek azaldığını belirtti.

Irak'ta IŞİD'le mücadele kapsamında daha ciddi mesafe kat edildiğini kaydeden koalisyon komutanı, Suriye'deki iç karmaşıklığın zaman zaman Palmira gibi aksaklıklara zemin hazırladığı değerlendirmesini yaptı.