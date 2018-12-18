"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyonu hakkında ABD'den açıklama

18 Aralık 2018, Salı 11:31
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, ABD ile YPG/PKK arasındaki ilişkiye atfen, "Devlet altı yapılarla daimi ilişkilerimiz yoktur." dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde "ABD'nin Suriye politikasının geleceği" başlıklı panelde ABD ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

ABD ile örgüt arasındaki ilişkinin "daimi" olmadığını savunan Jeffrey, YPG/PKK'nın, Suriye siyasal oluşumunun bir parçası olması gerektiğini ileri sürdü.

"Spesifik bir amaç için destek veriyoruz"

Jeffrey, YPG/PKK'yı kastederek, "Biz onlara spesifik bir amaç için destek veriyoruz, bu da DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasıdır." dedi.

"DEAŞ ile mücadele etmek onların da menfaatinedir. Bunu bize bir iyilik olarak yapmıyorlar, kendi güvenlikleri için yapıyorlar. Hatırlayın, onlarla ilk kez Kobani'de DEAŞ saldırısı ile Türk sınırına sıkıştırıldıkları 2014'te ortaklık yaptık." diyen Jeffrey, örgütün DEAŞ'a karşı "iyi şekilde mücadele ettiğini" savundu.

Özel Temsilci Jeffrey, ABD ile YPG/PKK ilişkisini, 2003 sonrasında Irak'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverlerler Birliği (KYB) ve İslami Devrim Yüksek Şurası (IDYŞ) ilişkisine benzeterek şunları söyledi:

"Bunlar o zaman bizim spesifik bir amaç için taktiksel ve geçici ilişkilerimizdi. Amacımıza ulaştık. O amaç, Irak'ta hükümet ve toplumu bir araya getirmek ve bunların siyasi bir parti olabilecekleri, Saddam döneminin vahşetlerini yaşamadan normal ve barışçıl bir şekilde yarışabilecekleri bir anayasayı bir araya getirmekti. SDG için nihai hedef de değişmiş olan Suriye toplumun bir parçası olmasıdır. Devlet altı yapılarla daimi ilişkilerimiz yoktur. Uzun dönemde askeri ve siyasi bir destekten bahsediyorsanız bu yönetimin böyle bir politikası yok, eski yönetimlerin de temelde böyle bir politikası yoktu."

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyonu

Jeffrey, Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK kaynaklı bir tansiyon olduğunu kabul ederek, "Bu, Türkiye için bir kaygıydı ve kaygılarını anlıyoruz ve Türkiye'nin güvenliğine bağlıyız. Türklerle kapsamlı bir şekilde bunları konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İki hafta önce Türkiye'de üç gün temaslarda bulunduğunu anlatan Jeffrey, Türkiye'nin muhtemel operasyonuna yönelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi dahil her seviyede ABD'li yetkililerle Türk mevkidaşları arasında temas olduğunu ifade etti.

Jeffrey, "Türklerle ve sahadaki insanlarla ileriye dönük birlikte çalışmaya istekliyiz. Çoğu yerde ortak menfaatimiz var. Türkiye'nin güvenliğine son derece odaklanmış durumdayız ama aynı zamanda DEAŞ'ın bitirilmesine de odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

YPG/PKK'ya "Hizbullah" benzetmesi

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik herhangi bir harekatın "kötü bir fikir" olduğunu savunan Jeffrey, diğer taraftan Türkiye'nin YPG/PKK konusundaki kaygılarını anladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İsrail'in sınırındaki Hizbullah'ı kendine tehdit olarak gördüğü gibi, Suudilerin sınırlarındaki Husileri kendilerine tehdit olarak gördüğü gibi onlar da (Türkiye) PYD'yi en azından kendileri için potansiyel bir tehdit olarak görüyorlar. Bunu dikkate almalıyız, alıyoruz ve Türklerle bu konuda çalışıyoruz."

Jeffrey'den Peşmerge değerlendirmesi

Öte yandan Jeffrey, dün yaklaşık 100 Peşmerge'nin Irak'tan Suriye'ye geçtiğine ilişkin bir soruya da yanıt verdi ve "Peşmergelerin, ABD ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın bilgisi dahilinde sınırı geçtiğini" kaydetti.

AA

Etiketler: jeffrey
Okunma Sayısı: 521
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen'deki çok ağır bilanço kısmi ateşkesle telafi edilebilecek mi?

    'Biz 2200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz'

    Antalya'daki yağışlarla Türkiye'deki günlük yağış rekoru kırıldı

    Şeyma yaşananların herkes tarafından duyulmasını istiyor

    Çin'e uluslararası alanda tepkiler devam ediyor

    Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyonu hakkında ABD'den açıklama

    Yemen'de tarihi gün

    Tonlarca hamsi yola saçıldı

    Türkiye'nin en büyük 3 özel şirketi belli oldu

    Üretim azaldı işsizlik arttı

    Aynı kovandayız

    Oyun bağımlılığı kamburlaştırıyor

    Suya düşen cihazlardan veriler nasıl kurtarılır?

    Yeni Asya bayrağı Avustralya’da da dalgalanıyor

    Meşveret imanın bir özelliğidir

    Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi

    Artık sabrımız kalmadı

    Muhalefet vicdanlara seslenmeli

    Çin, Uygur Türkleri'ne köle muamelesi yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Artık sabrımız kalmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cerablus ve Afrin’den Fırat’ın doğusuna
    Faruk ÇAKIR

    “Said Nursî’nin eserlerini büyük bir beğeni ile okudum”
    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasinin şer’î delilleri nelerdir?
    Genel

    Aynı kovandayız
    Risale-i Nur'dan

    İnsan “inkâr” ile nasıl yaşayabilir?
    Atilla YILMAZ

    İhtimaller üzerinden Said Nursî ve Meryem Weld
    Genel

    Yeni Asya bayrağı Avustralya’da da dalgalanıyor
    Genel

    Tonlarca hamsi yola saçıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.