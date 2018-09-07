Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı

Türkiye ve Hollanda, karşılıklı atanan büyükelçileri açıkladı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklanmıştır. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır. Hollanda Dışişleri Bakanının Ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz." Sputnik Türkiye

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