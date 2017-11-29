Türkiye'nin ve İran'ın da yer alacağı konferans çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, Türkiye ve İran'ın da katılımıyla "bölgesel güvenlik konferansı" düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Allavi, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik konusunu ele almak üzere Türkiye ve İran'ın da yer alacağı konferans önerisini dile getiren Allavi, "Konferans çağrı ve önerimiz, askıya alınan tüm konuların ele alınıp değerlendirilmesi ile bölgenin güvenliği ve istikrarı için çözümü hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Allavi ayrıca, "Irak'ın güvenliği ve istikrarı için eksen politikası benimsememesi gerekir." değerlendirmesinde bulunarak, ülkede gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerin şeffaf şekilde gerçekleşmesi için uygun ortamın hazırlanmasının önemine işaret etti.