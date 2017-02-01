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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

''Türkiye özel ilişkilere sahip olduğumuz bir ülkedir"

01 Şubat 2017, Çarşamba 18:54
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, "Biz Almanlar açısından, milyonlarca Türk kökenli insanın Almanya'da yaşaması sebebi ile de Türkiye özel ilişkilere sahip olduğumuz bir ülkedir." dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, iki ülkenin özel ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Biz Almanlar ve tüm Avrupalılar için Türkiye çok önemli bir komşu ve çok önemli bir ortaktır. Biz Almanlar açısından, milyonlarca Türk kökenli insanın Almanya'da yaşaması sebebi ile de Türkiye özel ilişkilere sahip olduğumuz bir ülkedir. Yani Başbakan eğer Türkiye'ye gidiyorsa, bunu bu komşu ve ortakla her iki ülkeyi ilgilendiren önemli konuları görüşmek ve bu konularda ortak çıkarlar ve çözümler aramak içindir. Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının sürdürülmesi, Suriye'deki durum, Kıbrıs sorunu, NATO içindeki işbirliği ve ikili sorunlar ele alınacaktır. Bunların hepsi görüşmeyi arama ve müzakereleri sürdürme sebebidir." diye konuştu. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın başlayacak Türkiye ziyaretinde muhaliflerle de görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceğini ve 15 Temmuz darbesi sırasında hasar gören parlamento binasını da gezeceğini, diğer temaslarının ise hala son aşamaya kadar planlanmadığını kaydetti. 

Bir gazetecinin, Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden havalanan keşif uçaklarının Suriye ve Irak'ta çektiği fotoğrafları kullanmak istediğine ilişkin "Der Spiegel" dergisinin internet sayfasında yayınlanan haberle ilgili bir soru üzerine de Seibert, "Keşif fotoğraflarının nasıl kullanılacağı konusunda belirli bir görev tanımı vardır ve buna uyulmaktadır." dedi.

Basın toplantısına katılan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Boris Nannt da sadece terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında söz konusu fotoğrafların, Türkiye dahil tüm koalisyon üyelerine verildiğini belirterek, "Şunu açıkça söyleyebilirim. Birkaç hafta önce görev süresi uzatıldı. Keşif fotoğraflarımız sadece bu göreve uygun olarak verilir. Yani sadece DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında koalisyona verilir." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: almanya, steffen seibert
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