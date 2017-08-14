Pakistan'ın Ankara Maslahatgüzarı Gelani, "Türkiye, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yılını kutladığı bugün de Pakistanlı kardeşleriyle omuz omuza." dedi.

Pakistan'ın Ankara Maslahatgüzarı Sayyed Ali Esad Gelani, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümüne ilişkin, "Türkiye, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yılını kutladığı bugün de Pakistanlı kardeşleriyle omuz omuza duruyor. Türkiye'deki Pakistanlılar olarak, kardeş Türkiye ile Pakistan arasındaki dostane ilişkilerin gelişmeye devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 70. yıl dönümü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen bayrak töreniyle kutlandı.

Büyükelçilikteki törene, Pakistan'ın Ankara Maslahatgüzarı Gelani'nin yanı sıra Pakistan'ın diplomatik ve askeri misyon temsilcileri ile çok sayıda Pakistanlı da geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

"Türkiye, Pakistanlı kardeşleriyle omuz omuza"

Törenin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Gelani, "Pakistan halkı olarak 1947'de kazandığımız bağımsızlığımızın 70. yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, hem bütün Pakistan halkı hem de Türkiye de dahil olmak üzere Pakistan'ın bütün dünyadaki dostları için mutluluk veren bir olay." diye konuştu.

Gelani, Pakistan'ın bu zamana kadar kaydettiği ilerleme ve refahla gurur duyduklarını söyledi.

Kutlamayı Türkiye'de yapmalarının ayrı bir mutluluk olduğunu dile getiren Gelani, Pakistan'daki kutlamalarda performans sergileyecek Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK gösteri takımına da minnetlerini ifade etti.

Gelani, şunları kaydetti:

"Türkiye, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yılını kutladığı bugün de Pakistanlı kardeşleriyle omuz omuza duruyor. Türkiye'deki Pakistanlılar olarak, kardeş Türkiye ile Pakistan arasındaki dostane ilişkilerin gelişmeye devam etmesini temenni ediyoruz. Pakistan ve Türkiye'nin gücünü, ortak bir güç olarak görüyoruz. Pakistan ve Türkiye'nin refah ve barış yolculuğunun devam etmesini, iki ülkenin gittikçe güçlenmesini ve daha büyük başarılara imza atmasını diliyoruz."

Törende, Pakistan'ın Ankara Maslahatgüzarı Gelani, milli marş eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti.

Gelani'nin ülkesinin bağımsızlığını kazanmasına ilişkin Urduca bir konuşma yaptığı törende, Pakistanlı çocuklardan oluşan koro şarkılar söyledi. Daha sonra Gelani, üzerinde Pakistan bayrağı bulunan kutlama pastasını çocuklarla kesti.