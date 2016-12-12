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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Türkiye teröre karşı tek yürek...

12 Aralık 2016, Pazartesi 10:35
İstanbul'da 39 kişinin şehit olduğu ve 155 kişinin yaralandığı terör saldırısı, birçok ilde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla kınandı.

Adıyaman'dan Tokat'a, Balıkesir'den Mardin'e, Elazığ'dan Konya'ya birçok ilde ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara akın eden vatandaşlar, terörü lanetledi.

Teröre karşı tek yürek olan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Adıyaman

Adıyaman'da, İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Adıyaman Lisesi önünde başlayan yürüyüşe, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gruptakiler, Türk bayrakları ve slogan eşliğinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından Demokrasi Parkı önünde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, şehitler için dua etti.

Tokat

İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla Tokat'ta yürüyüş düzenlendi.

Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıya tepki göstermek için Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde bir araya gelen vatandaşlar, terörü lanetledi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Ali Paşa Camisi'ne doğru yürüyen vatandaşlar, "Polise uzanan eller kırılsın" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Güzergahtaki İl Emniyet Müdürlüğü önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, buradaki polisler için de slogan attı.

Ali Paşa Camisi'nde yatsı namazını kılan gruptakiler, şehitler için dua etti.

Mardin

Mardin'de, Türk Eğitim-Sen Mardin Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, düzenledikleri yürüyüşle İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

Sendikanın 13 Mart Mahallesi'ndeki şubesi önünde toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ve sloganlar eşliğinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Mardin Karayolları Parkı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşı'nı okuyan grup, burada şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.

Elazığ

Elazığ'da sosyal medya üzerinden iletişim kurup bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan yüzlerce kişi, tekbir getirerek "Polise uzanan eller kırılsın, şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Balıkesir ve Kayseri

Balıkesir'de, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Mevlit Kandili programının ardından "Teröre Tepki Yürüyüşü" düzenlendi. Vatandaşlar, yürüyüş boyunca terörü lanetledi.

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı, Kayseri'de de protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, hain saldırıyı kınadı.

Konya’nın Ilgın ve Seydişehir ilçelerinde, İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde de İstanbul'daki terör saldırısı protesto edildi.

İstanbul

AKP İstanbul İl Teşkilatı, Türkiye Demokrasi Platformu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Kadın ve Demokrasi Derneği'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşu üyeleri, Beşiktaş'taki terör saldırısını lanetledi.

Eminönü'ndeki İTO Başkanlığı önünde toplanan grup, buradan terör saldırısının düzenlendiği Beşiktaş'a yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez"şeklinde slogan atan gruptakiler, saldırının gerçekleştirilği noktaya karanfiller bıraktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca teröre karşı "sessiz yürüyüş" düzenlendi. CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önünde toplanan bir grup partili, Beşiktaş'tan Dolmabahçe istikametine yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayrakları ve "Teröre alışmayacağız" dövizleri taşıyan grup, slogan atmadan saldırının gerçekleştirildiği yere yürüdü. CHP'li grup, saldırının gerçekleştirildiği noktaya şehit olan 38 kişi için aynı sayıda karanfil bıraktı.

Spor kulüpleri terörü lanetledi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bazı kulüp yöneticileri ve taraftarlarla terör saldırısının yaşandığı bölgeye karanfil bırakıp şehitler için dua etti.

Teröre lanet yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yanı sıra yurt genelinde siyasi partilerin, meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile spor kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla terörü lanetledi.

Birçok siyasetçi, ünlü sporcu ve sanatçı da yayımladıkları mesajlar ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla İstanbul'daki hain terör saldırısını kınadı.

AA

Etiketler: istanbul, şehit, şehit haberi
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