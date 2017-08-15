Türkiye uzmanlarından Udo Steinbach: Merkel ve Sarkozy de sorumlu

Türkiye uzmanlarından Udo Steinbach, ilişkilerdeki bozulmada AB’nin payına da dikkat çekiyor ve Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlandığı dönemde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin tutumlarının çok büyük bir hata olduğunu savunuyor.

Yıllarını Türkiye araştırmalarına vermiş Alman uzmanlar, AKP’nin ilk döneminin bir başarı hikâyesi olduğu konusunda hemfikir. Peki ipler kopma noktasına nasıl geldi? Steinbach’a göre ilişkilerde dönüm noktası 2013 oldu. “Parti giderek Erdoğan’ın hakimiyeti altına girdi. Erdoğan hep liderdi, karizmatik bir kişilikti ama demokrattı. Bu tablo 2013’ten itibaren değişmeye başladı. Erdoğan partiyi ele geçirdi, AKP onun arkasında erimeye başladı ve sürekli ‘evet’ diyen baş sallayanlar kulübüne, Erdoğan’dan yararlananlar kulübüne döndü. Türkiye’deki siyasi iklime baskı hakim olmaya başladı” diyor Udo Steinbach.

O zamana kadar AB tarihinde böyle bir şey olmadı

Türkiye’ye dürüst davranılmadığını söyleyen Steinbach, “AB genişleme sürecinde ilk kez bir ülkeyle müzakere yürütürken, ki müzakere bir ülkenin köklü değişimden geçmesi anlamına gelir, yani bir ülkeden bunu istiyorsun, ama diğer yandan ‘müzakerelerin sonucu ne olursa olsun üye olamazsın’ diyorsun. O zamana kadar AB tarihinde böyle bir şey olmadı. Ve bunun yıllar içinde Erdoğan’ı giderek daha da olumsuz etkilediğini, muhtemelen Erdoğan’ın Avrupa’ya, demokrasiye inancını kaybetmesine katkısı olduğunu ve Türkiye’nin yeni, farklı bir yöne gitmesi gerektiği sonucuna varmasına yol açtığını düşünüyorum. Avrupa 2015 sonrasında Türkiye’yi kökten değiştiren süreçte gerçekten yapıcı ve iyi bir rol oynayıp oynamadığı sorusunu eleştirel bir şekilde kendine sormalıdır” diyor.

“AKP’nin sonu ANAP gibi olabilir”

Alman uzmanlar, 16’ncı yılını geride bırakan AKP’nin geleceği açısından 2019’da planlanan seçimlerin belirleyici olacağı konusunda hemfikir. Kurulduğunda Anavatan Partisi (ANAP), Adalet Partisi gibi partilerden isimlere de yer veren AKP’nin demokrat, çoğulcu yapısından geriye bir şey kalmadığını savunan Steinbach, “Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi daha liberal güçler bir kenara itildi. AKP’nin geleceği artık Erdoğan’ın geleceğine bağlı ve bu özellikle de 2019 seçimlerinde belli olacak. Seçmen, Erdoğan’ın ‘Yeni Türkiye’ konseptine sırtını dönerse; o zaman AKP, ANAP’a benzer bir şekilde çökecektir. ANAP, kurucusu Turgut Özal’ın ölümüyle birlikte artık neredeyse bitmiş durumdaydı. Erdoğansız AKP’de de benzerinin olacağını düşünüyorum.”