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Türkiye ve Fransa'dan 'Halep' çağrısı

13 Aralık 2016, Salı 15:36
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Halep'ten gelen katliam haberleriyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, bölgedeki durumun aydınlatılması ve suçların cezasız kalmaması için her türlü yöntemin kullanılması çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halep'te son günlerde yaşanan gelişmelerin kaygı ve endişeyle izlendiği belirtilerek "Halep'in düşüşü sürerken Esed güçlerinin gerçekleştirdiği iddia edilen çok sayıda kıyım haberi alıyoruz. Muhalefete yakın oldukları iddiasıyla bir ailenin katledilmesi, kadın ve çocukların acımasızca öldürülmesi, insanların evlerinde canlı olarak yakılması, hastanelerin personel ve içindeki hastalarla düzenli olarak hedef alınması gibi haberler" ifadeleri kullanıldı.

Bu tür bir vahşetin vicdanen kaldırılamayacağı belirtilen açıklamada, Halep'teki saldırıların acil olarak sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı. Rusya başta olmak üzere Esed rejimi destekçilerinin, suç ortaklığı riskine girmeden, bu intikam mantığı ve sistematik terör uygulamalarına onay verip desteklememesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Halep halkının maruz kaldığı saldırı ve yaşadığı acıların aydınlatılması için tüm çabaların gösterilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Ayrault, BM ve uluslararası topluma, iddiaların aydınlatılması ve işlenen suçların cezasız kalmaması için acil olarak mevcut tüm mekanizmaların çalıştırılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Halep'teki sivillere yönelik saldırılara tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Temmuz ayından bu yana kuşatma ve yoğun bombardıman altında tutulan Doğu Halep’te, rejim ve destekçileri tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin katledilmesini büyük bir dehşet ve infialle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rejimin aylardır insani yardım erişimine izin vermeyip hastane, okul, su ve elektrik şebekeleri gibi sivil altyapıyı yok ederek Doğu Halep halkını "insanlık dışı koşullara mahkum ettiği" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yetmezmiş gibi şimdi de her türlü silahla halkı hedef almakta, sivillere yönelik adeta toplu infazlar icra etmektedir. Bu süreçte, kentten ayrılmak isteyen sivillere de herhangi bir şans tanınmamaktadır. Halep’te muhaliflerin bulunduğu son iki mahallede sıkışmış durumdaki on binlerce sivilin de önümüzdeki günlerde benzer bir kaderi paylaşmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Tüm bu eylemler uluslararası insani hukukun ağır ihlali niteliğinde olup, bu konuda rejim ve destekçilerinin sorumluluğu açıktır."

Halep’e yönelik saldırıların derhal durdurulması, Doğu Halep’te kalan nüfusun buradan Birleşmiş Milletler (BM) dahil gerekli gözetim mekanizmaları eşliğinde güvenli tahliyesinin bir an önce gerçekleşmesi ve insani erişimin önünün açılmasının şart olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu amaçla ilgili ülkeler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerini sürdüreceği bildirildi.

HRW'den Halep için acil çağrı: Herkes ölümü bekliyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hrw-den-halep-icin-acil-cagri-herkes-olumu-bekliyor_418200

Halep'te katliam endişesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/halep-te-katliam-endisesi_418187

 

AA

Etiketler: fransa, halep, dışişleri bakanlığı
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