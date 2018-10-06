Türkiye ve Pakistan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat

Türkiye ve Pakistan hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen ACES Meet Tatbikatı'nın, Türk Hava Kuvvetlerinden 3 F-16'nın katılımıyla sürdüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, tatbikatın Pakistan Sargodha Mushaf Hava Üssü'nde 12 Ekim'e kadar süreceği anımsatıldı. Tatbikatın amacının, Türkiye ve Pakistan hava kuvvetleri arasındaki iş birliğinin artırılması, geliştirilmesi ve birlikte çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğu belirtilen duyuruda, tatbikata Türk Hava Kuvvetlerinden 3 F-16'nın katıldığı kaydedildi. Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından tatbikata katılmak üzere havalanan Türk jetlerinin güzergah üzerinde havada yakıt ikmali yaparken çekilen fotoğrafı paylaşıldı. AA

Okunma Sayısı: 65

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.