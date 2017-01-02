Türkiye ve Rusya IŞİD hedeflerini vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Bab, Bzagah ve Tadif'deki terör örgütü IŞİD'e yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınma ve karargahın da aralarında bulunduğu 8 hedef imha edildi.

Rusya hava unsurlarınca IŞİD hedefleri imha edildi Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarınca El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan IŞİD unsurlarının imha edildiği bildirildi. AA

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