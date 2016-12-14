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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Türkiye ve Rusya ortak anlayışa sahip

14 Aralık 2016, Çarşamba 11:41
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile Rusya'nın ortak anlayışa sahip olduğunu ifade etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 35. Dışişleri Bakanları Konseyine katılan Lavrov, toplantı sonrası basına konuştu.

Konuşmasının başında, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Türk halkına ve hükümetine başsağlığı dileyen Lavrov, bu konuda Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Halep'teki şiddetin acilen durdurulması gerektiği ile ilgili "konuşmaktan yorulduklarını" dile getiren Lavrov, "Rusya, bunu koridorların güvene alındıktan sonra yapılmasını istiyor. Ancak, Amerikalılar bu bağlamda bir şeyin yapılması için parmağını dahi oynatmadı. Amerika sadece, üzüldüğünü ifade ediyor fakat her şey çok basit. Kaybedilen zamanı sivillerin çıkarılması için kullanabilirdik." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Suriye meselesi noktasında, bu konuyu etkileyen ve etkileyebilen herkesle çalıştıklarını aktararak, Rusya ile Türkiye'nin sürekli irtibatta olduğunu, Suriye ve bölgedeki durumu ele aldığını ifade etti.

Uluslararası toplumun önünde bulunan görevlerin öncelikle teröre karşı mücadele olduğuna dikkat çeken Lavrov, "Rusya ve Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda ortak anlayışa sahiptir." dedi.

"Terörle mücadele büyük önem taşıyor"

Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da teröre karşı mücadelenin bütün taraflar için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Suriye halkının meşru hükümete sahip olma talebinin bu meselenin özü olduğuna işaret eden Yıldız, "Bütün Avrupa, mültecilerin gelişi ile ilgili tedirgin. Eğer biz Suriye halkının bu isteğini kabul edersek oradaki durumu çözmek zor olmayacak. Ancak kabul etmezsek teröristler mevcut durumu kullanmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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