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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Türkiye'ye geliyor

20 Haziran 2017, Salı 10:50
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 6 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek.

AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği belirtilen Hahn'ın, Türkiye ile 25 Mayıs'ta başlayan ve daha sonra süren görüşmelerin devamı niteliğinde bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Açıklamada, Hahn'ın ziyaretinde Türkiye'nin AB açısından öneminin altının çizileceği kaydedildi.

Hahn, en son Eylül 2016'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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AA

Etiketler: avrupa birliği, türkiye
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